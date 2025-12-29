Lukas Podolski in Trauer! Köln-Legende nimmt Abschied von Familienmitglied

Bergheim/Zabrze - Lukas Podolski (40) in tiefer Trauer! Die Klublegende des 1. FC Köln muss aktuell den Tod eines geliebten Familienmitglieds verkraften.

Lukas Podolski rührte am Montagmittag mit emotionalen Worten an seine Oma zu Tränen. © Soeren Stache/dpa

Mit rührenden Worten und einer kleinen Auswahl an lustigen Momentaufnahmen nimmt "Prinz Poldi" derzeit Abschied von seiner Oma.

Auf Instagram schreibt der Fußballer: "Oma ♥️. Du warst wie eine zweite Mutter für mich, als ich aufgewachsen bin – hast immer über mich gewacht, mich immer beschützt."



Nach Aussage des Ex-Nationalspielers sei es seine Großmutter gewesen, die ihn und seine Familie im Jahre 1987 von Polen nach Bergheim (bei Köln) gebracht hatte. "Du hast mir die Chance gegeben, zu dem Menschen zu werden, der ich heute bin."

Wie der Weltmeister von 2014 weiter schreibt, werde er in Zukunft das fortsetzen, was seine Oma dem 40-Jährigen zu Lebzeiten beigebracht hätte. "Ich habe so viel von dir gelernt, Lektionen, die ich jeden Tag mit mir trage."