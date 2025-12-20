Francesco Friedrich schlägt zurück: Erster Sieg im Zweier gegen Erzrivale Lochner!

Sigulda (Lettland) - Findet er wenige Wochen vor den Olympischen Winterspielen sprichwörtlich wieder in die richtige Spur? Zumindest hat das Imperium Francesco Friedrich (35) im lettischen Sigulda zurückgeschlagen.

Francesco Friedrich (35, l.) und Anschieber Alexander Schüller (27, r.) siegten das erste Mal in dieser Saison im Zweierbob. © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Nachdem der Pirnaer bislang in allen Weltcups im Zweierbob seinem Dauerrivalen Johannes Lochner (32) den Vortritt lassen musste, sicherte er sich am Samstag den ersten Sieg.

"Es war ein spannendes Rennen, die Bahn hat es einfach in sich. Man muss konzentriert sein bis zur letzten Sekunde. Das haben wir heute ganz gut gemacht", sagte der Bob-Dominator nach dem Rennen.

Gemeinsam mit Anschieber Alexander Schüller verwies er in 1:38,97 Minuten Lochner, der dieses Mal nicht mit Georg Fleischhauer, sondern ausgerechnet Friedrichs Ex-Anschieber Thorsten Margis in den Bob stieg, auf den zweiten Platz (1:39,20 Minuten). In beiden Läufen waren Friedrich/Schüller sowohl am Start als auch in der Bahn das Maß aller Dinge. Dritter wurde Adam Ammour (24) mit Anschieber Benedikt Hertel.

"In der Bahn sind noch so ein paar Kleinigkeiten, wo Hansi (Johannes Lochner, Anm. d. Red.) besser war. Das versuchen wir morgen auch wieder besser zu machen und geben auch wieder Gas am Start. Es wird spannend, es bleibt spannend, morgen wird's noch enger", blickte Friedrich voraus.