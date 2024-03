Fehlt ihm noch: Francesco Friedrich will den ersten Vierer-Sieg auf dieser Bahn!

Lake Placid (USA) - Francesco Friedrich ist ehrgeizig. Dabei hat der 33-Jährige überall alles gewonnen. Überall und alles? Stimmt so nicht, ein Triumph fehlt dem Pirnaer. Diesen will er beim Weltcup-Finale einfahren.

Francesco Friedrich (33) kann sich in Lake Placid die Kristallkugel 17., 18. und 19. schnappen. Viel wichtiger ist ihm aber der Weltcup-Sieg im Vierer. Der fehlt ihm noch in der Sammlung. © imago/eibner

In seinem Haus hat "Franz" ein riesiges Regal, da sind die Trophäen seiner Erfolge zu sehen. Allein 16 Kristallpokale nennt er sein Eigen.

Die gab's für die Gesamtsiege der Weltcup-Wertungen (5x Zweier, 5x Vierer, 6x Kombiwertung). Und auch in dieser Saison schnappt er sich die drei Kugeln - das ist sicher.

Was jedoch nicht sicher ist: Kann der sechsfache Vierer-Weltmeister und zweifache Vierer-Olympiasieger seine einzige Scharte in der Laufbahn auswetzen?

"Im großen Schlitten habe ich noch nie in Lake Placid gewonnen. Das ist diesmal mein Ziel", meinte er bereits nach der WM in Winterberg. Am Sonnabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit ist klar, ob der Sachse dies auf der amerikanischen Olympia-Bahn von 1980 geschafft hat.

Am heutigen Freitag kann er im Zweier erstmal seinen 77. Weltcup-Sieg einfahren.