Deutscher Dreifach-Erfolg: Friedrich krönt sich wieder zum Zweierbob-König

Francesco Friedrich (34, r.) und Alexander Schüller (27) fuhren in Lake Placid zu Gold. © Seth Wenig/AP/dpa

"Es war durchgängig spannend, die ersten beiden Läufe haben uns den Hintern gerettet", sagte Friedrich, der im Ziel ein lautes "Yes" in den Himmel schrie.

Mit zwei Laufbestzeiten in vier Läufen setzte sich der Sachse mit Anschieber Alexander Schüller (27) auf der anspruchsvollen Bahn am Mount van Hoevenberg mit winzigen 0,03 Sekunden Vorsprung vor seinem Dauerrivalen Johannes Lochner (34) durch, der mit Georg Fleischhauer (36) nur 2023 in St. Moritz die Dominanz des Ausnahmepiloten durchbrechen konnte.

Der erst 23-jährige Adam Ammour rundete mit Benedikt Hertel (28) auf Rang drei das starke Abschneiden der Deutschen ab.

Der dritte Dreifacherfolg im kleinen Schlitten nach 2021 in Altenberg und 2024 in Winterberg gewinnt im US-Bundesstaat New York noch an Bedeutung, da die deutschen Bobs 2009 und 2012 auf der Bahn jeweils ohne WM-Gold geblieben waren.