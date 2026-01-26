Friedrich in dieser Saison nur die Nummer 2: Darum glaubt sein Coach trotzdem an Gold-Coup

Innsbruck (Österreich) - Die Bob-Rennen bei den Olympischen Spielen sind wie der DFB-Pokal - sie haben eigene Gesetze. Und gerade Francesco Friedrich (35) kann davon ein Lied singen. Deshalb ist sein Coach Gerd Leopold (67) mit Blick auf Läufe im Zweier wie Vierer auf der Bahn im italienischen Cortina zuversichtlich!

In Altenberg beim Weltcup-Finale starteten Anschieber Alexander Schüller (28, l.) und Pilot Francesco Friedrich (35) als Schnellste. © IBSF/Viesturs Lacis Rekords

Blick man nur auf die Resultate des Weltcup-Winters, dann ist der Pirnaer in beiden Disziplinen nicht der Favorit. Johannes Lochner (35, Berchtesgaden) hat diese Rolle formal inne.

"Ich zweifle trotzdem nicht, dass wir zweimal Gold holen können", so Leopold. Er weiß, bei den Spielen "wird Franz zum Tiger".

"2018 war er nach dem ersten Tag im Zweier nur Fünfter", erinnert der Riesaer Goldschmied an den ersten von vier Olympiasiegen von Friedrich, der mit Laufbestzeit im dritten Durchgang am Ende doch gemeinsam mit dem Kanadier Justin Kripps (39) gewann.

"Und auch bei der Titelverteidigung 2022 haben wir nach dem ersten Zweier-Training den Schlitten gewechselt und haben am Ende Gold geholt", so Leopold. "Es war nie einfach für Franz, bei Olympia zu gewinnen."