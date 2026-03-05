Nach Doppel-Silber in Cortina: Das sagt Francesco Friedrich zu seiner Zukunft

Pirna - Als Gerd Leopold (67) die letzten Tage im Auto saß, kam dem Coach von Francesco Friedrich (35) ein Gedanke: "Albertville waren meine ersten Spiele, auch meine Letzten? Ich habe den Gedanken schnell weggeschoben." Stattdessen genoss er am Dienstag zusammen mit seinem Top-Piloten den Empfang in der Pirnaer Kleinkunstbühne Q24.

Pirna empfing am Dienstag Francesco Friedrich (35, l.) mit seinem Silberschatz aus Cortina. © Lutz Hentschel

"Franz" wurde mit seinem Team gefeiert, als ob er Olympia-Gold aus dem italienischen Cortina mitgebracht hätte. Den Wert von Silber erkannten alle an. Und der Ausnahme-Pilot erkannte die Leistung seines Kontrahenten Johannes Lochner (35) an: "Hansi ist einfach besser gefahren."

Ein Satz, den er schon vor gut einer Woche nach der Vierer-Entscheidung sagte. Genauso ließ der 35-Jährige seine Zukunft offen. "Das werden wir sehen", so der Pirnaer. Im kommenden Jahr ist die WM im norwegischen Lillehammer (15. bis 28. Februar 2027).

Und bis dahin haben die Friedrich-Fans vielleicht die Frage ihres Idols beantwortet: "Wie habt ihr eigentlich die Fahnen an die Bahn in Cortina geschmuggelt?"

Die Einlasskontrollen waren hart und trotzdem waren die Fahnen zur Freude des Piloten zu sehen. Für Anschieber Alexander Schüller ein Grund, weshalb Silber diesmal etwas golden glänzt: "Meine Familie an der Bahn zu haben, anders als in Peking - das war etwas Besonderes."