Betrug? Francesco Friedrich bangt vor Olympia um seine Fans

Altenberg - Wenn's läuft, dann läuft's! Diesmal allerdings alles andere als rund beim erfolgsverwöhnten Rekordweltmeister und vierfachen Olympiasieger Francesco Friedrich (35). Sportlich wird er das Ruder bei den Spielen in Cortina Mitte Februar noch rumreißen - da ist der 35-Jährige optimistisch. Aber ob er dabei die Unterstützung seiner Fans hat, ist mehr als fraglich. Die wurden offensichtlich Opfer eines Betrugs!

Francesco Friedrich (35, l.) träumt seit Jahren von Olympia mit eigenen Fans. Ob dieser Traum in Erfüllung geht, steht jetzt aber in den Sternen. © Lutz Hentschel

Der Pirnaer freut sich seit Jahren darauf, dass nach 2018 im südkoreanischen Pyeongchang und 2022 in Peking endlich seine zahlreichen Fans in Italien dabei sein werden.

"Über 50 wollen fahren", berichtet Dietmar Wagner, der seit Jahren die Sponsoren-Allianz "Bobteam Friedrich" organisiert. "Wir sind über eine Agentur aus Frankfurt gegangen. Die sollten Hotels buchen und die Tickets für die Bahn. Wir haben auch angezahlt, aber der Organisator ist kurz vor den Spielen nicht mehr erreichbar."

Jetzt steht Wagner da. Theoretisch hat er zwar die Hotelbuchungen, aber die sind nicht auf die Namen der Fans und Tickets für die Rennen muss er auch noch organisieren. "Ich versuche, dass wir trotzdem mit so vielen wie möglich noch fahren."

Wer am Wochenende erlebt hat, wie die Friedrich-Anhänger für Stimmung gesorgt haben, der wird verstehen, weshalb es dem Sachsen zu wünschen wäre, wenn die Fans doch einen Weg nach Italien finden.