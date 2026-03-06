Kane-Ausfall sorgt für Sorgenfalten: Bayern-Trainer Kompany muss umplanen

München - Ohne Harry Kane (32) steht der FC Bayern vor großen Problemen. Der Top-Torjäger (45 Treffer in 37 Saisonspielen) fehlt am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) im Bundesliga -Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach . Eine Prellung an der linken Wade aus dem 3:2-Sieg gegen Dortmund stoppt ihn kurzfristig.

Harry Kane (32) zeigt bei den Bayern sein grandioses Können. © Carmen Jaspersen/dpa

Das Problem für die Münchner ist klar: Ohne Harry Kane wirkt die Offensive nur noch mittelmäßig.

In seinen zweieinhalb Jahren beim deutschen Rekordmeister hat der England-Kapitän in 133 Einsätzen 130 Treffer erzielt und dabei nur neun Spiele verpasst - einmal wegen einer Gelbsperre, einmal nach einem Muskelfaserriss und einmal aufgrund von Rückenproblemen.

Gegen Gladbach ist noch unklar, wer Kane im Sturm ersetzt. Trainer Vincent Kompany (39) kann zwischen Nicolas Jackson (24, ausgeliehen vom FC Chelsea) und Serge Gnabry (30) wählen, so "Bild".

Für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) in Bergamo könnte Kane allerdings wieder dabei sein.

Kompany gibt sich optimistisch: "Wir gehen davon aus!"