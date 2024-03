Francesco Friedrich vernichtet die Konkurrenz! Bis 2027 will er den Vierer-WM-Pokal behalten

Francesco Friedrich (33, 2.v.l.) feiert mit seinen drei Anschieben den WM-Titel im Viererbob in Winterberg. © Robert Michael/dpa

Der Riesaer Trainer glaubte an einen Kampf um Tausendstel. Nach vier Läufen schnappte sich Friedrich am Sonntag mit einem Vorsprung von 880 Tausendstel (!) zum 6. Mal WM-Gold in der Königsklasse. Silber ging an Johannes Lochner (Berchtesgaden), Bronze an Adam Ammour (Oberhof/1,21 Sekunden zurück).



"Franz" behält damit seinen Pokal? Seinen? Ja! Der Pirnaer hatte vor einem Jahr in St. Moritz den Pott zum fünften Mal in Folge geholt und damit gehörte er laut Reglement ihm.

Doch "Franz" stiftete das silberne Gefäß mit den Plaketten aller Sieger dem Weltverband zurück. Jetzt trägt er aber die Aufschrift: "The Francesco Friedrich Bobsleigh Challenge Cup".

In Winterberg machte der Rekordweltmeister keinen Hehl daraus, wie lange er noch bei ihm in Pirna steht: "Bis 2027, dann können sich die anderen darum prügeln."