Francesco Friedrich verpasst die Goldmedaille: Wie geht's nach Olympia weiter?

Cortina - Als Johannes Lochner mit seiner Vierer-Crew gegen 13.46 Uhr die höchste Stufe des Siegerpodestes der Olympischen Winterspiele betrat, zog Francesco Friedrich mit der Silbermedaille um den Hals seine gelbe Mütze und ließ anschließend viele Fragen offen ...

Die Söhne Karl (l.) und Hannes (r.) durften die Medaille von Francesco Friedrich als Erstes bestaunen. © DPA/Robert Michael

Lochner verwies mit seiner Crew Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer den viermaligen Olympiasieger Friedrich mit 57 Hundertstel Vorsprung auf Rang zwei.

Im Ziel umarmten sich die beiden Dauerrivalen herzlich. "Die Bahn hat es in sich. Es war ein harter Kampf", so "Franz". Der Pirnaer war zufrieden, wenigstens "mit Silber noch nach Hause zu fahren".

Mit 4x Gold, 2x Silber bei den Spielen und 16 WM-Titeln ist er zwar der erfolgreichste Pilot. Allerdings ist sein ehemaliger Anschieber Margis jetzt der erfolgreichste Bobfahrer. Der Hallenser hat jetzt fünf Goldmedaillen. "Das ist ein Rennen für die Ewigkeit. Vor anderthalb Jahren haben wir das mit Hansi geplant. Jetzt kann ich aufhören", so der 36-Jährige.

Ob dies Friedrich schmeckt? Der Pirnaer lässt die Fragen zu seiner Zukunft offen: "Vielleicht mache ich drei Jahre Pause und kommen erst in La Plagne zurück." In vier Jahren sind die Spiele in Frankreich.

"Wir beraten uns. Schauen, was hinter den Kulissen passiert", so Friedrich, der aber auch ansprach, dass seine beiden Söhne Karl und Hannes "schon so viel" von ihm "verpasst haben". Es könnte aber sein, dass "wir noch vier Jahre Gas geben".

Ein Altenberger stand trotzdem ganz oben auf dem Podest. Wenzel wechselte ins Team von Lochner und schob im Vierer mit. Nach dessen Karriereende wechselt der 21-Jährige jetzt ins Friedrich-Team - falls dieser weitermacht? Die Chancen sind gering.