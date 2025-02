"Haben noch ein paar Baustellen": Francesco Friedrich hadert mit Vierer

Lillehammer (Norwegen) - Das schmeckte Francesco Friedrich gar nicht. Beim Vierer-Weltcup im norwegischen Lillehammer verspielte der Pirnaer trotz super Startzeiten am Sonntag den Sieg!

Der FES-Vierer läuft derzeit nicht so schnell, wie die Geräte der Konkurrenz und Francesco Friedrich verschenkt so die Siege. © Imago/Lutz Hentschel

"Es ist hier eine kleine Herausforderung, super sauber zu fahren", gestand der 34-Jährige.

Im zweiten Durchgang hatte Johannes Lochner (Berchtesgaden) mit seiner Crew vorgelegt. Sein Schlitten (Wallner) lief gut durch den Eiskanal. Die Gesamtzeit im Ziel: 1:39,85 Sekunden.

Friedrich hatte aus dem ersten Lauf einen Vorsprung von zehn Hundertstel. Am Start machte die Crew alles richtig - 4,91 Sekunden. Bestzeit! Aber in der Bahn kam der FES-Bob nicht auf Geschwindigkeit und am Ende betrug der Rückstand fünf Hundertstel.

"Wir haben noch ein paar Baustellen, die müssen wir abarbeiten", so der Olympiasieger.