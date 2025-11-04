Letzte Spiele für Bob-Star Friedrich? "Müssen uns danach an den Tisch setzen"

Altenberg - Am 21. Januar 2012 feierte Francesco Friedrich (35) sein Weltcup-Debüt im schweizerischen St. Moritz. Bestreitet der Pirnaer ausgerechnet auf den Tag genau 14 Jahre später sein letztes Weltcup-Rennen im heimischen Altenberg?

Der Kreis würde sich fast schließen, wenn Francesco Friedrich (35) vor seinen Heim-Fans am 18. Januar Tschüss sagt. © Lutz Hentschel

Am 18. Januar ist das Weltcup-Finale im Kohlrund - der Vierer. Ob dies sein letzter Wettkampf daheim wird, darauf hat der 35-Jährige keine Antwort.

"Es gibt noch keine hundertprozentige Aussage dazu. Die Planung ist jetzt bis zu den Olympischen Spielen. Danach sehen wir weiter. Es laufen alle Sponsoren-Verträge aus, die Anschieber sind zum Teil am Ende ihrer Karriere. Wir müssen uns danach an den Tisch setzen", so Friedrich.

"Eigentlich wollte ich Hansi auf seiner Heimbahn auf den zweiten Platz verweisen, wo er hingehört, aber das findet nicht statt."

Gemeint ist der einst geplante Weltcup auf der wiederaufgebauten Bahn am Königsee. Doch der Eiskanal wird nicht rechtzeitig fertig und Johannes "Hansi" Lochner (35) hat damit kein Heimrennen.