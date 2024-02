Sensationeller Auftakt! Bob-Star Francesco Friedrich liegt bei der WM auf Gold-Kurs

Winterberg - Das Imperium hat zurückgeschlagen! Bob-Star Francesco Friedrich (33) hat in dieser Saison kein einziges Weltcup-Rennen im Zweierbob gewonnen, doch nach dem ersten Tag der Zweierbob-Entscheidung bei der WM in Winterberg liegt der Pirnaer auf Goldkurs.

Titelverteidiger Lochner, der starke Kampfansage an Friedrich gschickt hatte, enttäuschte am ersten Tag komplett. "Es hat nicht viel gepasst heute. Wir müssen viel analysieren, die Fahrten waren nicht gut. Es ist scheiße, aber hilft jetzt nichts, wir müssen es morgen besser machen", sagte ein deprimierter Lochner am Mikrofon der ARD.

Adam Ammour (22, r.) liegt nach dem ersten Tag gemeinsam mit seinem Bruder Isssam (30, l.) auf Silber-Kurs. © Robert Michael/dpa

Hinter ihm liegt die neue Hoffnung der Deutschen, Adam Ammour mit Anschieber und Bruder Issam auf Rang zwei. Auch er fuhr einen guten zweiten Lauf, verlor aber auf den Führenden. Nach dem ersten Durchgang hatte der Rückstand nur sechs Hundertstel betragen.

Lochner war bereits der erste Lauf misslungen. Mit einer langsamen Startzeit unterliefen dem Mann an den Lenkseilen auch noch einige Fehler. Im zweiten Durchgang wollte die Crew mit Anschieber Georg Fleischhauer auf Angriff gehen, lief am Start aber zu weit und so knallte der Bob gleich zu Beginn heftig an die Bande.

Schon nach dem ersten Lauf schrie der Pilot im Ziel "Scheiße", nach dem zweiten Lauf zeigte die Mimik einfach nur noch Enttäuschung und Ratlosigkeit.

Die Entscheidung fällt am Sonntag in den Läufen drei und vier. Legt Friedrich da vor allem im dritten Lauf noch einmal so eine Fahrt hin, dürfte der Rückkehr auf den Thron nichts mehr im Wege stehen.

