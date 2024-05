Am Montag wird es offiziell: Hansi Flick übernimmt den FC Barcelona

Hansi Flick (59) wird neuer Trainer des FC Barcelona. © Federico Gambarini/dpa

Am Montag will der Klub seinen neuen Trainer offiziell machen. Der Badener tritt die Nachfolge von Xavi (44) an.

Zuvor hatte Flick das Amt des Bundestrainers der deutschen Nationalmannschaft inne. Zudem trainierte er äußert erfolgreich den FC Bayern München: Er holte 2020 das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Anschließend holte das Team unter seiner Leitung auch noch den deutschen Supercup, UEFA-Supercup und den Titel des FIFA-Klubweltmeisters.

Flick soll der absolute Wunschkandidat der Katalanen sein und schon lange mit den Spaniern verhandelt haben.

Nicht wenige Fans kritisieren aber genau das, vor allem Präsident Joan Laporta steht im Fokus, der Vereinslegende Xavi nun entsorgt.