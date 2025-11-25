Kane offen für Verlängerung bei Bayern: Gespräche in 2026

München/London - Stürmerstar Harry Kane (32) ist offen für eine Zukunft beim FC Bayern München, auch über seinen laufenden Vertrag hinaus.

Zuletzt bereitete sich Harry Kane (32) auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße auf die Königsklasse vor. Nach seinem Willen könnten hier noch einige weitere Jahre folgen. © Sven Hoppe/dpa

"Für mich gibt es im Moment keinen Grund, irgendwas zu ändern oder irgendwo anders mich umzuschauen", betonte Kane vor dem Champions-League-Topspiel beim FC Arsenal in London.

"Ich habe noch 18 Monate Vertrag und wir werden mit Bayern dann reden, Anfang des nächsten Jahres, und schauen wir, ob wir zusammen verlängern."

Zuletzt hatte es Berichte über ein Interesse des FC Barcelona an Kane gegeben.

Spekulationen zufolge hat der Torjäger eine Ausstiegsklausel im kommenden Jahr mit einer Höhe von 65 Millionen Euro.

Mit 14 Toren nach elf Spieltagen führt der englische Nationalspieler die Torschützenliste der Bundesliga mit Abstand an.