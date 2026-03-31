Verletzung im Training: Zwangspause für Bayern-Star Kane

München/London - Bayerns Stürmerstar Harry Kane (32) fällt wegen einer im Training erlittenen Verletzung kurzfristig für das Testspiel seiner Engländer gegen Japan in London aus.

Bayern-Star Harry Kane (32) fällt wegen einer nicht genauer genannten Verletzung im Spiel gegen Japan aus. © Harry Langer/dpa

Kane werde nach dem nicht näher erläuterten Zwischenfall vorsichtshalber geschont und weiter behandelt.

Das teilte der englische Verband vor der Partie am Abend im Londoner Wembley-Stadion mit.

Der 32 Jahre alte Kane, der in 112 Länderspielen für die Three Lions 78 Tore erzielt hat, hatte am Freitag gegen Uruguay (1:1) planmäßig nicht zum Kader von Nationaltrainer Thomas Tuchel gezählt.

Allerdings sollte er gegen Japan dann auflaufen. Details zur konkreten Verletzung nannte der Verband nicht.