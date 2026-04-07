Vor Kracher gegen Madrid: Kane zurück auf dem Platz - Reicht es für die Startelf?

München - Beim Abschlusstraining vor dem großen Spiel gegen Real Madrid stand Harry Kane (32) erstmals nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder auf dem Platz des FC Bayern . Doch ist der Top-Spieler schon wieder fit genug, um sich gegen die Gegner behaupten zu können?

Harry Kane (32) soll nach Verletzung wieder auf dem Platz stehen. © Sven Hoppe/dpa

Am Dienstagabend findet um 21 Uhr das wichtige Viertelfinal-Hinspiel der Champions League statt – und Harry Kane will unbedingt dabei sein.

Den Eindruck hat auch Sportvorstand Max Eberl: "Er hat jetzt alles getan, um dabei zu sein." Und das wohl mit Erfolg, denn so soll Kane laut vorläufiger Aufstellung wirklich wieder auf dem Spielfeld mitwirken dürfen.

Am Ostermontag mischte Harry Kane im Abschlusstraining ganz normal mit – Seite an Seite mit dem Team, ohne erkennbare Probleme, so die "AZ". Doch ist er wirklich komplett schmerzfrei?

"Wir haben alles getan", erklärte Max Eberl am Münchner Flughafen vor dem Abflug in die spanische Hauptstadt.

Der Sportvorstand des FC Bayern schob hinterher: "Ob er ihn aufstellt oder nicht, ist die Entscheidung von Vinnie [Trainer Vincent Kompany (39), Anm. d. Red.]. Aber zumindest ist Harry dabei und das gibt ein gutes Gefühl."