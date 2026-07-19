Angeblich alles klar: Jürgen Klopp wird Bundestrainer! An diesem Tag soll er vorgestellt werden

Frankfurt am Main - Nur die Tinte ist noch nicht trocken: Jürgen Klopp wird neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft . Alle Seiten sollen sich inzwischen geeinigt haben, die offizielle Vorstellung des 59-Jährigen geht offenbar bereits am kommenden Freitag über die Bühne.

Der Deal ist offenbar so gut wie durch: Jürgen Klopp (59) wird neuer Bundestrainer. © Tom Weller/dpa

Wie "Sky Sport" exklusiv berichtet, haben sich "Kloppo" und Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) am Samstag über alle nötigen Rahmenbedingungen seines Ausscheidens beim Brausekonzern verständigt. Auch mit dem DFB sei inzwischen alles klar.

Laut "Bild" lässt das österreichische Unternehmen seinen eigentlich noch bis 2029 gebundenen "Global Head of Soccer" ohne Bedingungen ziehen. Eine Millionenablöse soll im Zuge der Verhandlungen bereits schnell vom Tisch gewesen sein, der Übungsleiter bleibe dem RB-Konglomerat aber auch nicht als Markenbotschafter oder in beratender Funktion erhalten.

Zu Wochenbeginn müssen demnach nur noch letzte Details zwischen dem gebürtigen Stuttgarter, seinen Sponsoren und dem Verband geklärt werden.

Am Sonntag ist Klopp noch als Experte für MagentaTV beim WM-Finale in den USA im Einsatz.

Anschließend soll der langjährige Liverpool-Coach am Freitag in Frankfurt einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und umgehend präsentiert werden.