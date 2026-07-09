Jürgen Klopp vor Unterschrift als Bundestrainer: So soll sein Vertrag aussehen!

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Jürgen Klopp steht unmittelbar vor seinem Amtsantritt als neuer Bundestrainer. Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar noch nicht, erste Vertragsdetails sind aber schon jetzt durchgesickert.

Von Ivan Simovic

Frankfurt am Main - Der Countdown läuft! Jürgen Klopp (59) winkt der neue Job als Bundestrainer. Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar noch nicht, Vertragsdetails sind aber schon jetzt durchgesickert.

Nur noch die letzten Details! Jürgen Klopp (59) rückt dem Bundestrainer-Posten immer näher.
Nur noch die letzten Details! Jürgen Klopp (59) rückt dem Bundestrainer-Posten immer näher.  © Tom Weller/dpa

Laut "Bild" soll der 59-Jährige beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) etwas mehr verdienen als sein zurückgetretener Vorgänger Julian Nagelsmann (38). Sein Jahresgehalt belaufe sich demnach auf knapp mehr als sieben Millionen Euro.

Der Vertrag habe dem Bericht zufolge eine Laufzeit von vier Jahren, umfasse auch die Weltmeisterschaft 2030 in Marokko, Portugal, Spanien und Uruguay.

Geht der Deal tatsächlich so durch, würde Matthäus (65) mit seiner Einschätzung falsch liegen. Der WM-Held von 1990 hatte nämlich mit einer deutlich höheren Summe gerechnet.

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"Sein Gehalt wird nicht das von Nagelsmann sein, da bin ich sicher. Darüber habe ich mich schon mit ein paar Leuten unterhalten", erklärte Matthäus zuletzt in der "Bild"-Sendung "Lothar legt los". Ihm zufolge gehe "nichts im einstelligen Millionenbereich als Jahresgehalt".

Immerhin bleibt dem DFB eine Ablöse wohl erspart. Für die Auflösung von Klopps bis 2029 laufendes Arbeitspapier als "Head of Global Soccer" bei Red Bull werde keine Zahlung fällig. Stattdessen bleibe er dem österreichischen Brausekonzern als Werbegesicht und Markenbotschafter erhalten.

Peter Krawietz vor Comeback an Jürgen Klopps Seite?

Kennen sich bestens: Klopp und Peter Krawietz (54, rechts).
Kennen sich bestens: Klopp und Peter Krawietz (54, rechts).  © IMAGO / Focus Images

Auch Klopps erste Personalentscheidung soll bereits feststehen. Peter Krawietz (54) übernehme demnach künftig wieder die Rolle als Co-Trainer an dessen Seite.

Die beiden hatten bereits bei Borussia Dortmund sowie dem FC Liverpool das gemeinsame Vergnügen. Aktuell arbeitet Krawietz als "Head of Soccer Philosophy" bei Red Bull.

Eine endgültige Entscheidung über den Klopp-Poker dürfte an diesem Wochenende in New York fallen.

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Dort sollen nach "Bild"-Informationen die letzten Details geklärt und der Deal mit dem Wunsch-Bundestrainer dann perfekt gemacht werden.

Titelfoto: Tom Weller/dpa

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