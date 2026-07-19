Angeblich alles klar: Klopp soll am Freitag als Bundestrainer vorgestellt werden, aber sein Berater dementiert

Frankfurt am Main - Ist nur die Tinte noch nicht trocken? Jürgen Klopp wird angeblich neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft . Alle Seiten sollen sich inzwischen geeinigt haben, die offizielle Vorstellung des 59-Jährigen geht einem Bericht zufolge bereits am kommenden Freitag über die Bühne. Sein Berater grätscht aber noch einmal dazwischen.

Der Deal ist offenbar so gut wie durch: Jürgen Klopp (59) wird neuer Bundestrainer. © Tom Weller/dpa

Marc Kosicke dementierte nämlich eine vollständige Einigung zwischen Klopps bisherigem Arbeitgeber Red Bull und der Wunschlösung des DFB auf SID-Nachfrage am Sonntagnachmittag. Der Deutsche Fußball-Bund wollte sich zum aktuellen Verhandlungsstand nicht äußern.

Zuvor hatte "Sky Sport" exklusiv berichtet, dass sich "Kloppo" und Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) am Samstag über alle nötigen Rahmenbedingungen seines Ausscheidens beim Brausekonzern verständigt hätten. Auch mit dem DFB sei demzufolge inzwischen alles klar.

Laut "Bild" lässt das österreichische Unternehmen seinen eigentlich noch bis 2029 gebundenen "Global Head of Soccer" sogar ohne Bedingungen ziehen.

Eine Millionenablöse soll im Zuge der Verhandlungen bereits schnell vom Tisch gewesen sein, der Übungsleiter bleibe dem RB-Konglomerat nach Informationen des Blattes aber auch nicht als Markenbotschafter oder in beratender Funktion erhalten.