Angeblich alles klar: Klopp soll am Freitag als Bundestrainer vorgestellt werden, aber sein Berater dementiert
Frankfurt am Main - Ist nur die Tinte noch nicht trocken? Jürgen Klopp wird angeblich neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Alle Seiten sollen sich inzwischen geeinigt haben, die offizielle Vorstellung des 59-Jährigen geht einem Bericht zufolge bereits am kommenden Freitag über die Bühne. Sein Berater grätscht aber noch einmal dazwischen.
Marc Kosicke dementierte nämlich eine vollständige Einigung zwischen Klopps bisherigem Arbeitgeber Red Bull und der Wunschlösung des DFB auf SID-Nachfrage am Sonntagnachmittag. Der Deutsche Fußball-Bund wollte sich zum aktuellen Verhandlungsstand nicht äußern.
Zuvor hatte "Sky Sport" exklusiv berichtet, dass sich "Kloppo" und Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) am Samstag über alle nötigen Rahmenbedingungen seines Ausscheidens beim Brausekonzern verständigt hätten. Auch mit dem DFB sei demzufolge inzwischen alles klar.
Laut "Bild" lässt das österreichische Unternehmen seinen eigentlich noch bis 2029 gebundenen "Global Head of Soccer" sogar ohne Bedingungen ziehen.
Eine Millionenablöse soll im Zuge der Verhandlungen bereits schnell vom Tisch gewesen sein, der Übungsleiter bleibe dem RB-Konglomerat nach Informationen des Blattes aber auch nicht als Markenbotschafter oder in beratender Funktion erhalten.
Wird Jürgen Klopp am Freitag vom DFB vorgestellt?
Zu Wochenbeginn müssen demnach nur noch letzte Details zwischen dem gebürtigen Stuttgarter, seinen Sponsoren und dem Verband geklärt werden.
Am Sonntag ist Klopp noch als Experte für MagentaTV beim WM-Finale in den USA im Einsatz. Anschließend soll der langjährige Liverpool-Coach laut den Berichten am Freitag in Frankfurt einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und umgehend präsentiert werden.
An einem Engagement des Dortmunder Meistertrainers beim DFB bestanden zuletzt ohnehin nur noch wenig Zweifel, allerdings avancierte sein Job bei Red Bull immer mehr zum Knackpunkt der Verhandlungen. Eine zwischenzeitlich angeblich im Raum stehende Doppelfunktion als Bundestrainer und Markenbotschafter für den Getränkehersteller hatte für Kritik gesorgt.
Ob der vermeldete Zeitplan nach dem Dementi von Berater Kosicke eingehalten werden kann oder sich die Verhandlungen doch noch länger hinziehen, muss die kommende Woche zeigen.
Erstmeldung von 15.57 Uhr, zuletzt aktualisiert 17.51 Uhr.
Titelfoto: Tom Weller/dpa