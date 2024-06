"Begeisternde Leistung": Aufmunternde Worte von Nagelsmann für BVB

Herzogenaurach - Gratulation an Toni Kroos (34) und Antonio Rüdiger (31), aufmunternde Worte für Borussia Dortmund: Nach dem Finalsieg von Real Madrid gegen den BVB in der Champions League hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) Grüße aus Herzogenaurach nach London geschickt.

In den Vereinen getrennt, in der DFB-Elf vereint: Ab sofort gehen Toni Kroos (34, weiß) und Nico Schlotterbeck (24) gemeinsam auf Titeljagd. © Robert Michael/dpa

"Herzlichen Glückwunsch an Toni Kroos und Antonio Rüdiger zum Gewinn der Champions League! Mit dem sechsten Titel in der Königsklasse vom Vereinsfußball abzutreten, ist einzigartig und ein würdiger Abschied für einen Ausnahmespieler wie Toni Kroos", sagte Nagelsmann.

Wie Rüdiger und die geschlagenen Dortmunder Niclas Füllkrug (31) und Nico Schlotterbeck (24) wird Kroos nun im EM-Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft erwartet.

"Ich freue mich darauf, ab Dienstag mit dem gesamten Team hart daran zu arbeiten, dass er bei der Heim-EM auch mit der Nationalmannschaft den verdienten Abschied bekommt", sagte der Bundestrainer.

Sein BVB-Duo will der 36-Jährige nach dem 0:2 dann aufbauen. "Sie können dennoch stolz sein auf eine begeisternde Leistung, nicht erst in Wembley", sagte Nagelsmann. Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler (64) hob die Leistung des Bundesligisten in der Königsklasse hervor.

"Es ist schade für den deutschen Fußball, dass Borussia Dortmund und unsere EM-Fahrer Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck in Wembley nicht den letzten Schritt zum Champions-League-Titel gehen konnten. Aber sie standen zurecht im Finale und können stolz sein auf eine begeisternde internationale Reise", sagte der DFB-Sportdirektor.