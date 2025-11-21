 584

Vom DFB zu RTL: So unterstützen Nagelsmann und Freundin Lena den Spendenmarathon

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat beim RTL-Spendenmarathon zusammen mit seiner Partnerin Familien mit behinderten Kindern unterstützt.

Von Jana Glose

Hürth - Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat sich beim RTL-Spendenmarathon für mehr Integration engagiert und gemeinsam mit seiner Partnerin Familien mit behinderten Kindern unterstützt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) und seine Freundin Lena Wurzenberger (32) halfen Moderator Wolfram Kons (61, M.) beim Spendensammeln.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Der 38-Jährige, der mit der deutschen Nationalmannschaft am Montag die WM-Qualifikation perfekt gemacht hatte, war am Donnerstagabend mit seiner Partnerin Lena Wurzenberger (32) zu Gast im Studio in Hürth bei Köln.

Dort sammelte er unter anderem an der Telefonhotline Spenden für verschiedene Hilfsprojekte.

In Form einer Projektpatenschaft engagiert sich das Paar für eine Stiftung, die Familien mit Kindern mit Behinderung mit individuellen Freizeitangeboten unterstützt.

Nagelsmann und Wurzenberger gingen etwa mit Kindern in einer Münchner Kletterhalle klettern.

"Wir führen ein gutes Leben und haben uns dazu entschieden, auch für andere Menschen Gutes zu tun", sagte Nagelsmann dem Sender RTL, der den Spendenmarathon bereits zum 30. Mal veranstaltet.

