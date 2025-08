Hochemotional! Leichtathletik-Ass Bebendorf postet bewegendes Bild vom Sterbebett seiner Mama

Dresden - Mit einem Lachen lief er am Samstag über die Ziellinie, breitete die Arme aus und jubelte über seinen Deutschen Meistertitel über 3000 Meter Hindernis . Dass Leichtathletik -Ass Karl Bebendorf (29) in den vergangenen Monaten oft nicht zum Lachen zumute war, machte er in den Interviews danach klar.

Karl Bebendorf (29) postete ein emotionales Foto am Sonntag vom Sterbebett seiner Mama, die an Krebs leidet. © Instagram/Screenshot/karl.beb

Er enthüllte, dass seine Mama aufgrund einer Krebserkrankung auf dem Sterbebett liegt und bewegte damit nicht nur die Personen vor Ort, sondern Tausende Menschen an den Bildschirmen und in den sozialen Netzwerken.

Viele schrieben unter seinem Siegespost: "Fahr zu Deiner Mama, umarme sie", nachdem er ihr den Titel gewidmet hatte. Am Sonntag postete der Dresdner auf seinem Instagram-Kanal nun ein hochemotionales Bild. Es zeigt, wie er seiner Mama die Goldmedaille von Sonntag in die Hand legt.

"Nur für DICH ❤️ Mama", schrieb er hinzu.

Ob seine Mama, die ihn ein ganzes Leben lang begleitet und der er so viel zu verdanken hat, seinen Sieg noch mitbekam, glaubte ihr Sohn nicht.

"Sie hat es nicht mitbekommen bei all dem Morphium, was sie bekommt. Mein Mentaltrainer meinte, ich laufe für zwei. Es wäre ihr größter Wunsch gewesen", sagte er am Samstag nach seinem Triumph und fügte an: "Sie wollte, dass ich hier laufe und mich darauf fokussieren, aber morgen werde ich wieder an ihrem Bett sein", kündigte er an.