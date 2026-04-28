Klare Worte von Katarina Witt: "Ich brauche keinen Mann, der seinen Namen tanzt"

Berlin - Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt (60) weiß genau, was sie will - und was nicht. Wenn es um Beziehungen geht, ist sie sich sicher: An ihrer Seite braucht sie einen starken Partner.

Für Katarina Witt (60) sollten Männer noch handwerklich begabt sein. © Ingo Wagner/dpa

"Manchmal wundere ich mich schon, wenn ich die Tür aufhalte, und drei junge Männer latschen durch. Also, da bin ich noch eine andere Generation", erklärt die Doppel-Olympiasiegerin im Gespräch mit Bunte.

Mit den "modernen" Veränderungen im Geschlechterverhältnis tue sie sich noch schwer. "Ich brauche keinen Mann, der auf Socken seinen Namen tanzt. Ich will einen Mann, keine Memme", betont Witt.

Bei ihr müsse ein Mann noch eine Glühbirne einschrauben können. Dennoch macht sie klar, wie wichtig es ist, dass sich Männer und Frauen auf Augenhöhe begegnen und respektieren.

Witt lebt in Berlin, ist nicht verheiratet und hat keine Kinder.

Dennoch kann sie auf ein bemerkenswertes Liebesleben zurückblicken: 1992 war sie mit "MacGyver"-Star Richard Dean Anderson (76) zusammen. Zwei Jahre später gewann Nena-Schlagzeuger Rolf Brendel (68) ihr Herz. Regisseur Danny Huston (63) machte ihr nach den gemeinsamen Dreharbeiten zu "Die Eisprinzessin" (1996) sogar einen Heiratsantrag.