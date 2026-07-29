Lukas Podolski buhlt für Festival um Mega-Star - sogar die Einladung ist schon raus

Köln - Hat die Flirt-Attacke aus dem Vorjahr etwa gefruchtet? Lukas Podolski (40) und sein Team scheinen offenbar an einer echten Star-Überraschung zu arbeiten.

Helene Fischer (41) habe bereits eine Anfrage fürs "Glücksgefühle"-Festival erhalten. Kommt sie auch? © Peter Kneffel/dpa

Erst seit rund zwei Monaten hängen die Fußballschuhe von "Prinz Poldi" nach mehr als zwei Jahrzehnten Karriere am Nagel.

Dass der Weltmeister von 2014 schon früh die Weichen für die Karriere nach der Karriere gestellt hat, ist nicht erst seit seiner Dönerkette bekannt.

Für sein "neuestes" Projekt hat es der Kölner Publikumsliebling nun sogar auf einen echten Star abgesehen - nämlich Helene Fischer (41)!

Die will der 40-Jährige demnach unbedingt für sein Festival "Glücksgefühle" am Hockenheimring gewinnen, hat dafür sogar letztes Jahr kräftig die Werbetrommel gerührt.

Seinem Manager Markus Krampe (54) zufolge könnte der Traum vieler Fans möglicherweise schon bald wahr werden. Tatsächlich soll laut dem Promi-Manager bereits eine Einladung an die Schlagersängerin herausgeschickt worden sein.

"Ja, die hat es gegeben. Das Line-up für dieses Jahr steht zwar, aber Überraschungen sind nie ausgeschlossen. Mal sehen, was passiert", erklärt der 54-Jährige gegenüber t-online.