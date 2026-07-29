Lukas Podolski buhlt für Festival um Mega-Star - sogar die Einladung ist schon raus
Köln - Hat die Flirt-Attacke aus dem Vorjahr etwa gefruchtet? Lukas Podolski (40) und sein Team scheinen offenbar an einer echten Star-Überraschung zu arbeiten.
Erst seit rund zwei Monaten hängen die Fußballschuhe von "Prinz Poldi" nach mehr als zwei Jahrzehnten Karriere am Nagel.
Dass der Weltmeister von 2014 schon früh die Weichen für die Karriere nach der Karriere gestellt hat, ist nicht erst seit seiner Dönerkette bekannt.
Für sein "neuestes" Projekt hat es der Kölner Publikumsliebling nun sogar auf einen echten Star abgesehen - nämlich Helene Fischer (41)!
Die will der 40-Jährige demnach unbedingt für sein Festival "Glücksgefühle" am Hockenheimring gewinnen, hat dafür sogar letztes Jahr kräftig die Werbetrommel gerührt.
Seinem Manager Markus Krampe (54) zufolge könnte der Traum vieler Fans möglicherweise schon bald wahr werden. Tatsächlich soll laut dem Promi-Manager bereits eine Einladung an die Schlagersängerin herausgeschickt worden sein.
"Ja, die hat es gegeben. Das Line-up für dieses Jahr steht zwar, aber Überraschungen sind nie ausgeschlossen. Mal sehen, was passiert", erklärt der 54-Jährige gegenüber t-online.
Folgt Helene Fischer der Einladung von Lukas Podolski?
Nicht nur "Poldi" ist voll des Lobes über die gebürtige Russin - auch sein Manager kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.
"Was sie erreicht hat, ist außergewöhnlich. Sie gehört zu den größten Stars Deutschlands. Jeder Festivalveranstalter wäre froh, sie im Line-up zu haben", lautet der nächste Wink mit dem Zaunpfahl.
Bereits im Vorjahr hatte Lukas Podolski öffentlich verraten, dass er die Sängerin mehr als gerne auf seiner Bühne sehen wollen würde. "Das wäre mein großer Wunsch und Traum. Sie würde super in unser Festival reinpassen. Ich bin mir sicher, dass es ihr gefallen würde."
Vom 3. bis 6. September steigt am Hockenheimring die vierte Runde des "Glücksgefühle"-Festivals.
Einen Auftritt vor Ort haben weder Helene Fischer noch Lukas Podolski offiziell bestätigt noch dementiert.
Titelfoto: Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, Andreas Gora/dpa