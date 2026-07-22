Lukas Podolski rechnet knallhart mit DFB ab: "Es fehlen Typen. Keiner hilft dem anderen"

Köln - Jetzt spricht Lukas Podolski (41) Tacheles! Nach dem WM-Debakel und dem Peinlich-Aus gegen Paraguay im Elfmeterschießen packt "Prinz Poldi" den deutschen Fußball in den Sack und haut ordentlich drauf.

Lukas Podolski (heute 41, l.) war 2014 Teil der letzten deutschen Titel-Generation. © Marcus Brandt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

13 lange Jahre war die Klublegende des 1. FC Köln Teil des DFB-Zirkus - inklusive WM-Titel 2014 in Brasilien. Seitdem hat Deutschland allerdings auf internationaler Bühne nichts mehr gerissen.

Das Ergebnis: drei miserable WM-Endrunden in Russland, Katar und Nordamerika.

Das geht auch Podolski gegen den Strich! Im Interview mit BILD kreidet der Ex-Nationalspieler die jüngste Blamage jedem Einzelnen an.

Denn: "Es fehlen Typen. Es übernimmt keiner Verantwortung. Man liegt hinten - und es rappelt sich keiner auf, keiner hilft dem anderen", so die Knallhart-Kritik an der Wischiwaschi-Mentalität.

Ganz besonders beim Thema Wille, Leidenschaft und Galligkeit sieht "Prinz Poldi" gewaltigen Nachholbedarf im Vergleich zu erfolgreicheren Jahren. "Man muss auch mal ein wenig dreckig spielen, auf dem Platz darf es ruhig mal knallen. [...] Dieses Deutschland ist nicht mehr so gewesen wie zu meiner Zeit als Nationalspieler."