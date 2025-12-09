 617

"Mein Verein, mein Zuhause und meine Familie": Lukas Podolski will Heimatklub kaufen

Lukas Podolski hat sich bei seinem Club Gornik Zabrze eingekauft. Der 40-Jährige hat insgesamt 8,3 Prozent der Anteile erworben.

Von Jonas Reihl

Köln/Zabrze - Für die meisten Fußball-Fans in Deutschland ist Lukas Podolski (40) untrennbar mit dem 1. FC Köln verbunden. Dabei hat der Weltmeister von 2014 seine sportliche Heimat längst in Polen gefunden - und ist nun sogar einer der größten Eigentümer von Gornik Zabrze.

Bei seinem Abschiedsspiel im Kölner RheinEnergie-Stadion im Oktober 2024 verdrückte Lukas Podolski (40) die eine oder andere Träne.  © Federico Gambarini/dpa

"Lukas Podolski ist Miteigentümer des Vereins geworden. Poldi hat 8,3 Prozent der Anteile übernommen und ist damit der zweitgrößte Anteilseigner von Gornik geworden!", teilen der Erstligist und "Prinz Poldi" in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Demnach habe der 40-Jährige die Anteile an dem Fußballklub von der Stadt Zabrze erworben.

Bei den 8,3 Prozent soll es aber nicht bleiben. Stattdessen hat Podolski Großes vor: Er will den Verein, der unweit seines Geburtsorts in Gliwice beheimatet ist, im Rahmen eines "langfristigen, echten Engagements" künftig komplett übernehmen.

"Gornik Zabrze ist mein Verein, mein Zuhause und meine Fußballfamilie. Ich bin froh, dass ich einen weiteren Schritt machen und die Zukunft von Gornik offiziell mitgestalten kann", betont der Offensivspieler, der sein Debüt im Profi-Fußball vor über 20 Jahren im Dress der Kölner feierte.

Seit 2021 läuft der Weltmeister von 2014 für den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze auf.  © Andrzej Grygiel/PAP/dpa

Mit seinem Engagement wolle er den Verein nach vorne bringen, meint er außerdem: "Ich möchte, dass sich der Verein auf einer soliden Grundlage weiterentwickelt – sportlich, organisatorisch und geschäftlich. Ich glaube an dieses Projekt und an die Menschen, die dahinter stehen."

