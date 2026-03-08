Weltmeister zu Gast beim "Kölner Treff": Das rät "Prinz Poldi" FC-Youngster Said El Mala

Köln - Er weiß genau, mit wie viel Druck ein junger Fußball-Profi beim 1. FC Köln umgehen muss: Lukas Podolski (40) feierte einst selbst als 18-Jähriger sein Bundesligadebüt in der Domstadt. Für Supertalent Said El Mala (19) hat er einen Rat.

Lukas Podolski (40) hat sich beim "Kölner Treff" am Freitag zu seinem designierten Erben beim 1. FC Köln geäußert. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Der 19-jährige Shootingstar solle seinen Weg einfach genauso weitergehen, wie bislang auch, und sich nicht von Meinungen von Außen beeinflussen lassen, betont "Prinz Poldi" am Freitagabend im "Kölner Treff".

"Er soll einfach Spaß haben, Gas geben und alles andere wird sich zeigen", meint der gebürtige Pole.

Mit seiner eigenen Karriere sei die von El Mala allerdings nicht vergleichbar, führt der 40-Jährige aus. Es sei schließlich eine andere Generation und die Zeiten hätten sich geändert.

Der 40-Jährige sei daher niemand, der jungen Spielern sagen würde: "Mach die Sachen, die ich früher gemacht habe, dann wirst du Profi. Das ist unglaubwürdig. Jeder muss seinen Weg finden, die Zeiten sind anders."