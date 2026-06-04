04.06.2026 09:35 "Poldi" privat wie nie! Netflix-Doku startet am Donnerstag

Am Donnerstag startet die Netflix-Doku über Lukas Podolski. Fans dürfen sich in "POLDI" auf spannende Einblicke in das Leben des Weltmeisters von 2014 freuen.

Von Tobias Kremer

Köln - Am Donnerstag startet die neue Netflix-Dokumentation über Lukas Podolski (41). Fans dürfen sich in "POLDI" auf spannende Einblicke in das Leben des Weltmeisters von 2014 freuen - inklusive bislang unbekannter Details.

Am 41. Geburtstag von Lukas Podolski, am 4. Juni, feiert seine Doku ihren Start bei Streaminganbieter Netflix. © Rolf Vennenbernd/dpa Denn eine typische Sportler-Doku wollte "Prinz Poldi" absolut nicht, wie er gleich zu Beginn des 90-minütigen Films klarstellt. Zwar kommen auch alte Weggefährten des 41-Jährigen zu Wort - unter anderem Ex-Nationaltrainer Jogi Löw (66), Toni Kroos (36) und Thomas Müller (36) -, im Fokus der Beiträge von Oma, Mutter, Vater, Schwester und Sohn steht aber ganz eindeutig der Privatmensch Podolski. Das ist auch bildlich untermalt. So wird der Angreifer mehr beim Sumo-Ringen in Japan gezeigt, beim Kölner Rosenmontagszug oder beim gemeinsamen Radeln mit seiner Familie, als auf dem Rasen. Mats Hummels Thomas Müller und Mats Hummels wollen bei Erstliga-Klub einsteigen "Wir hatten einen anderen Ansatz, wollten ein bisschen weniger Fußball und ein bisschen mehr andere Szenen reinnehmen", erklärte Podolski bei der Premiere im Kölner RheinEnergie-Stadion in der vergangenen Woche.

In dem 90-minütigen Film zeigt sich der Fußballer so privat wie nie zuvor, hier mit Tochter Ella. © Netflix/dpa

Auch Monika Podolski kommt zu Wort - ist aber nicht zu sehen