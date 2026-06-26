26.06.2026 10:19 Nagelsmann geht nach DFB-Pleite Moderator an - dann widersprechen ihm sogar die eigenen Spieler

Nach der Niederlage gegen Ecuador schießt Julian Nagelsmann scharf gegen MagentaTV-Moderator Johannes B. Kerner. Joshua Kimmich und Deniz Undav widersprechen.

Von Aliena Rein

New Jersey (USA) - Nach dem schwachen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador, der in der ersten WM-Pleite endete, waren die Nerven bei Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) zum Zerreißen gespannt, was MagentaTV-Moderator Johannes B. Kerner (61) sogleich abbekam. Dabei waren nicht mal seine eigenen Spieler einer Meinung mit dem deutschen Coach!

Julian Nagelsmann (38, 2.v.l.) gab Johannes B. Kerner (61, l.) klar zu verstehen, was er von dessen Theorie hielt. © Tom Weller/dpa Kurz nach Abpfiff trat Nagelsmann zum Interview bei dem Pay-TV-Sender an, und machte sogleich das "Harakiri" seiner Spieler, die ihre Positionen nicht eingehalten hätten, als größtes Problem aus. Auf die Nachfrage von Kerner, ob das Wissen, dass man bereits Gruppensieger sei, das letzte Prozent Engagement rausgenommen habe, reagierte der 38-Jährige enorm schroff. "Bitte hört auf, Quatsch, ehrlich", entfuhr es dem Bundestrainer: "Wollten die Jungs heute nicht Vollgas geben?" "Natürlich wollten sie spielen, aber die anderen wollten es eben ein bisschen mehr", entgegnete Kerner, doch Nagelsmann wollte das auf keinen Fall zählen lassen. "Nein, die wollten es nicht mehr, die haben nur ein bisschen mehr Risiko genommen in vielen Aktionen. Natürlich haben wir anders gewechselt als in Situationen, wo wir zwingend noch ein Tor brauchen. Aber ich kann jetzt keinem Spieler sagen, er hat nicht Gas gegeben, das ist mir viel zu plakativ." Dabei sahen seine Spieler selbst das offenbar ganz anders als er!

Joshua Kimmich und Deniz Undav kritisieren mehr Willen bei Ecuador