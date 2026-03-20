Nach Döner-Pleite: Lukas Podolski will es mit neuem Laden noch einmal wissen

Lukas Podolski (40) will wieder einen Döner-Imbiss in Berlin eröffnen. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Rund zwei Jahre nach seinem ersten Engagement in der Hauptstadt plant der 40-Jährige die Eröffnung einer weiteren Filiale seiner Kette "Mangal" in Berlin-Mitte, unweit des Alexanderplatzes, wie die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Dem Bericht zufolge ist die Eröffnung für das Frühjahr 2026 geplant, ein konkreter Termin steht bislang jedoch nicht fest. Seit Anfang des Jahres weisen bereits Ankündigungen an der Karl-Liebknecht-Straße auf das Vorhaben hin.

Podolski arbeitet dabei erneut mit dem Gastronomen Metin Dag zusammen, der hinter der Marke "Mangal" steht. Beide verbindet eine langjährige Freundschaft. Gemeinsam veröffentlichten sie zuletzt auch ein Buch über ihre Lebenswege.

Podolski hatte im Frühjahr 2024 bereits eine Franchise-Filiale am Kottbusser Damm im Bezirk Kreuzberg eröffnet. Trotz großen Andrangs und zwischenzeitlicher Werbeaktionen, unter anderem einer Gratisverteilung von Dönern gemeinsam mit dem Berliner Musiker Ski Aggu (28), schloss der Standort nach rund acht Monaten wieder.