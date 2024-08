Ticket-Boom um Lukas Podolski! So viele Karten fürs Abschiedsspiel sind schon weg

Köln - Innerhalb von nur 48 Stunden haben die Fans sämtliche Karten für das Abschiedsspiel von Lukas Podolski (39) am 10. Oktober gekauft.

Anfang Oktober läuft Lukas Podolski (39) zum letzten Mal im Trikot des 1. FC Köln auf. © Ina Fassbender/dpa

Das teilte der 1. FC Köln am heutigen Mittwoch mit. Einzig und allein ein paar Business Seats seien zum aktuellen Zeitpunkt noch verfügbar.

Fans, die bis dato leer ausgegangen waren, können demnach nur noch auf Rückläufer, beispielsweise in der Ticketbörse, hoffen.

"Es berührt mich sehr, dass so viele Fans diesen besonderen Abend gemeinsam mit mir in Müngersdorf erleben möchten. Es ist mir eine Ehre, vor voller Hütte noch einmal den Geißbock auf der Brust zu tragen", sagte der Weltmeister von 2014 in einer FC-Mitteilung.

Monate vor dem womöglich letzten Pflichtspiel seiner Karriere bestreitet Podolski sein Abschiedsspiel unter dem Titel "Unsere 10 kehrt heim - ein letztes Mal in Rut un Wiess".