Blitz-Rot nach "dummem und entsetzlichem" Fehler: Hummels geht hart mit sich ins Gericht

Bilbao (Spanien) - Er erwies seinem Team einen Bärendienst! Mats Hummels (36) durfte zum ersten Mal seit Januar wieder in der Europa League für die AS Rom ran - flog jedoch nach elf Minuten schon wieder vom Platz, die Roma scheiterte trotz des Hinspiel-Siegs gegen Bilbao im Achtelfinale. Im Anschluss demontierte der Verteidiger sich selbst.

Mats Hummels (36, r.) sah bereits nach elf Minuten die Rote Karte. © ANDER GILLENEA / AFP

Es war eine der Slapstick-Szenen, in die Hummels seit seinem Wechsel zur Roma immer öfter verwickelt zu sein scheint: Nach zehn Minuten leitete der 36-Jährige seinen Platzverweis mit einem katastrophalen Fehlpass genau vor die Füße von Maroan Sannadi (24) ein.

Der langjährige Nationalspieler sprintete sogleich hinterher und trennte Sannadi per Grätsche wieder vom Ball, räumte den Bilbao-Stürmer dabei aber auch als letzter Mann kräftig ab - folgerichtig zog Schiedsrichter Clément Turpin (42) die Rote Karte.

Anstatt den 2:1-Erfolg aus dem Hinspiel verwalten zu können, spielte die Roma somit rund 80 Minuten in Unterzahl, verlor mit 1:3 und scheiterte bereits so früh wie zuletzt 2020 in der Europa League.

Das nahm Hummels auf seine Kappe: "Ich möchte mich bei unseren Fans und meinen Mannschaftskameraden entschuldigen. Ich habe heute alle im Stich gelassen mit einem Fehler, der einfach nur dumm und entsetzlich war", schrieb der 36-Jährige nach der Partie bei X.