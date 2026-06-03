Thomas Müller und Mats Hummels wollen bei Erstliga-Klub einsteigen

Amadora (Portugal) - Weltmeisterliche Investoren! Thomas Müller (36) und Mats Hummels (37) wollen offenbar beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora einsteigen. Damit würden die beiden ehemaligen DFB-Stars eine Art deutschen Trend im Klub fortsetzen.

Thomas Müller (36, l.) und Mats Hummels (37) haben anscheinend einen portugiesischen Erstligisten im Visier. © Felix Hörhager/dpa

Wie "kicker" und "Sport Bild" übereinstimmend berichten, soll die Initiative von Johannes Mösmang (35), dem aktuellen Player-Manager des FC Bayern, ausgehen. Demnach würde der 35-Jährige im Fall einer Anteilübernahme gern auf die iberische Halbinsel in eine Management-Rolle wechseln.

Zur Investorengruppe soll auch Inter Mailands Torwart Yann Sommer (37) gehören. Für die drei kickenden Ex-Münchner sei aber vor allem eine strategische Funktion vorgesehen, während andere Geldgeber den Großteil des finanziellen Parts übernehmen sollen.

Eine endgültige Einigung steht noch aus, die Gespräche laufen laut den Meldungen aber bereits auf Hochtouren.

Estrela Amadora hat als 15. der Abschlusstabelle in der soeben abgelaufenen Saison gerade noch die Klasse gehalten, im Rahmen des Projekts wollen die prominenten Investoren den Klub aus der Vorstadt Lissabons jedoch in der Spitzengruppe der Liga Portugal etablieren.

Ob die beiden deutschen Weltmeister dafür auch weitere Spieler aus Deutschland anlocken sollen? Immerhin wechselten allein im Winter gleich vier Akteure aus den hiesigen Ligen nach Amadora.