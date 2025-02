Bald im Dschungelcamp? Max Kruse denkt über Teilnahme an Realityshows nach

Berlin - Max Kruse (36) hat mit überraschenden Aussagen zum Trash-TV für Aufsehen gesorgt. So wäre er von einer Teilnahme am Dschungelcamp nicht mehr abgeneigt.

Ob er die Anfrage annehmen wird, wisse er noch nicht. Das einzige, was er jetzt schon ankündigen kann: "Ich würde alle Prüfungen abbrechen."

"Der Preis steigt, ich sage es, wie es ist. Wir sind fast an der Grenze, bei der ich gesagt habe: Da können wir reden", so der 36-Jährige.

In seinem Podcast "Flatterball" erklärte der ehemalige Nationalspieler, dass er inzwischen anders über eine Teilnahme an dem TV-Format denke.

Max Kruse und seine Frau Dilara (34) sah man schon bei "Promi Big Brother". © Screenshot Instagram: max.kruse10

Im vergangenen Jahr nahm er an "Promi Big Brother" teil. Damit war Kruse erstmals in einer Realityshow zu sehen. Auch seine Frau Dilara (34) nahm 2023 an der Show teil.

Besonders angetan ist der Profifußballer von der Sendung "Promis unter Palmen". "Das Geile ist halt, die fetzen sich da ordentlich. Es ist lustig. Ich muss sagen: Da hätte ich Bock drauf", so Max.

Im "Sommerhaus der Stars" würde er sich hingegen nicht sehen. Hier habe er Bedenken, dass es Auswirkungen auf seine Ehe haben könnte.

"Da tust du deiner Beziehung eigentlich nichts Gutes", erklärte der 36-Jährige.