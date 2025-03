Max Kruse schießt gegen Hertha BSC: "Tut schon weh"

Berlin - In der neuen Episode des Podcast " Flatterball " hat die Alte Dame ordentlich ihr Fett wegbekommen, denn Max Kruse (36) hat scharf gegen Hertha BSC geschossen.

"Das tut schon weh beim Zusehen, irgendwie im Moment", stellte der 36-Jährige schonungslos fest. "Also die spielen halt ... das ist aber auch wirklich ...", suchte Max nach passenden Worten und kam schließlich mit "gurken" als Bezeichnung für die Spielweise um die Ecke.

Die Blau-Weißen stehen nach einer Serie von sieben sieglosen Spielen in der 2. Bundesliga mit dem Rücken zur Wand und drohen immer tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Auch wenn Max Kruse kein ausgemachter Hertha-Fan ist, will er die Blau-Weißen nicht in der 3. Liga sehen. © Andreas Gora/dpa

Besonders mit dem drohenden Abstiegsszenario konnte sich der Ex-Unioner nicht anfreunden: "Auch wenn das jetzt nicht mein Lieblingsverein ist - 3. Liga wäre schon hart für so einen großen Klub", bemerkte er, um dann aber wieder hart mit dem Hauptstadtklub ins Gericht zu gehen.

"Dass was sie fußballerisch im Moment anbieten, ist halt auch einfach wirklich grottig", meinte der Promi-Big-Brother-Kandidat. Er schaue sich ja so einige Spiele an, aber das sei wirklich zu wenig Niveau.

Er sei sich bereits im Vorfeld sicher gewesen, dass die Berliner das Spiel gegen Schalke 04 verlieren, obwohl die selbst zurzeit "keinen guten Fußball" spielen würden.

"Also ich glaube, es geht jetzt nur noch darum, irgendwie die Saison unbeschadet zu überstehen und dann muss da einfach mal einiges gesäubert werden", deutete Max Kruse einen seiner Meinung nach nötigen Umbruch bei den Spree-Athenern an.

In einem Punkt waren sich die beiden Ex-Profis aber auf jeden Fall einig: "Hertha in der 3. Liga, das wollen wir nicht, aber trotzdem müssen sie sich ranhalten, dass sie das auch wirklich noch abwenden", untermauerte Martin Harnik.