13.05.2024 06:12 764 Max Kruse stellt persönlichen Negativ-Rekord bei Kreisliga-Kick auf

In der Bundesliga trat Max Kruse 16 Mal nacheinander erfolgreich aus elf Metern an - in der Kreisliga wollte er einen ähnlichen Rekord starten.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - In der Bundesliga trat Max Kruse (36) 16 Mal nacheinander erfolgreich aus elf Metern an, bevor er im 17. Anlauf scheiterte und den Rekord verpasste. Max Kruse (36) hat am Sonntag seinen ersten Strafstoß in der Kreisliga geschossen. © Screenshot/Instagram/max.kruse10 (Bildmontage) Am 22. November 2020 legte er sich im Trikot von Union Berlin die Kugel auf den Punkt und patzte kurz darauf gegen Kölns Timo Horn (31). Der Rekord war damit zwar futsch, aber immerhin konnte Kruse den Nachschuss über die Linie drücken und so für den 2:1-Sieg der Eisernen sorgen. Mittlerweile vertreibt sich der 36-Jährige beim Kicken in der Kreisliga seine Freizeit - man will ja schließlich fit bleiben. Bei der zweiten Mannschaft des BSV Al-Dersimspor galt der Ex-Profi daher natürlich auch als Garant vom Punkt. Allerdings leistete sich der gute Max am Sonntag gleich bei seinem ersten Versuch einen Fehlschuss, wie er seinen Followern in seiner Story bei Instagram mitteilte. "In der Bundesliga hat es tatsächlich 17 Spieltage gedauert, bis ich verschossen hab, in der Kreisliga der erste direkt", stellte der Wahlberliner lapidar fest. Max Kruse zeigt sich nervenstark in Nachspielzeit und rettet seiner Mannschaft einen Punkt Trotz des verballerten Elfmeters zeigte sich Max Kruse zufrieden mit seinem zweiten Spiel in der Kreisliga. © Screenshot/Instagram/max.kruse10 (Bildmontage) Immerhin konnte der Freizeitkicker im zweiten Kreisliga-Spiel seiner Karriere den ersten Punkt einfahren und hatte sogar entscheidenden Anteil daran. Nachdem er den ersten Strafstoß noch verschossen hatte, durfte er in der Nachspielzeit noch einmal zur Tat schreiten. Und den zweiten hat er "dann zum Glück reingemacht", freute sich der Ex-Nationalspieler. Am Ende trennte sich Al-Dersimspor mit einem 4:4 von der SG Eichkamp-Rupenhorn, nach 2:4-Rückstand, "von daher war's okay" wie Max einigermaßen stolz wissen ließ. Damit rangiert der Klub aus Berlin-Kreuzberg nach 27 Spieltagen auf Rang 9 in der Kreisliga A. Drei Spieltage vor Schluss kann Max Kruse somit nicht mehr mit seiner neuen Mannschaft absteigen und hat damit weit weniger "Sorgen" als sein Ex-Klub Union Berlin.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/max.kruse10 (Bildmontage)