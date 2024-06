Weil sie für Türkei jubelt: Dilara Kruse übel beleidigt und mit Tod bedroht

Nachdem sie nach dem Sieg der Türkei an einem Auto-Korso in Berlin teilgenommen hatte, eskalierte die Situation dann bei der Social-Media-Plattform. In ihrer Story zeigte sich die Promi-Dame schockiert, wie viel Hass ihr entgegenschlug.

Daher werde auch ihr Kind, sollte sie eines bekommen, "deutsch, kurdisch, türkisch aufwachsen", teilte sie ihren Followern mit. "Was regt Ihr Euch darüber auf, was stimmt mit Euch nicht?", fragte sie erzürnt.

Die Frau von Max Kruse hat sich bei der Social-Media-Plattform gegen jede Form von Rassismus ausgesprochen. © Screenshot/Instagram/dilara.kruse (Bildmontage)

"Du Hu*e, verrecke, ich hoffe, Du wirst lebendig begraben", postete sie exemplarisch eine der Hassnachrichten, die sie ihrer Aussage zufolge im Minutentakt bekam. "Ich bin so schockiert, dass so viele kurdische Mädchen und Männer mich fertig machen gerade auf Instagram."

Sie finde es traurig, dass "manche Leute mich beleidigen, weil ich gesagt habe, ich bin türkische Kurdin", beklagte Dilara und stellte fest, dass es auch viel Rassismus unter den Ausländern gebe, "aber keiner macht seinen Mund auf", prangerte sie an.

Bei Olympia in Tokio hätten sich viele Kurden noch gefreut, "dass ein deutscher Nationalspieler einer kurdischen Frau auf ihrer Muttersprache den Heiratsantrag macht", erinnerte die Berlinerin an den Antrag von Max Kruse (36) vor laufenden Kameras.



"Ihr solltet Euch alle schämen, das ist das Letzte, was ich dazu sage." Sie sei für jede Nationalität, für Frieden und gegen Rassismus in jeglicher Form. "Und morgen ziehe ich ganz stolz mein Deutschlandtrikot an, ganz stolz, ja das geht an die Kurden da draußen. Keiner sagt mir, was ich sein soll", zeigte sich Dilara Kruse kämpferisch.