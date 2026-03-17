Erst Liebes-Aus, jetzt das! Mick Schumacher erlebt Debakel

Arlington (Texas) - Für Mick Schumacher (26) will es momentan einfach nicht laufen! Nach der Liebes-Pleite mit Ex-Freundin Laila Hasanovic (25) kommt der Sohn von "Schumi" einfach nicht richtig in Tritt, erlebte zuletzt sogar ein absolutes Debakel.

Seit dieser Saison fährt Mick Schumacher in der IndyCar-Series - zuvor war der 26-Jährige in der Formel 1 aktiv. © Luis Santana/Tampa Bay Times/ZUMA Press Wire/dpa

Normalerweise steht sein Familienname für jede Menge Historie, Sprit und Titelgewinne, bis der Trophäenschrank aus allen Nähten platzt.

Derzeit hat der Sohnemann von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) aber ordentlich zu knabbern. Grund dafür ist sein Debakel-Ergebnis im jüngsten IndyCar-Rennen in Texas.

Denn: Mick trudelte nach einem katastrophalen Rennen als Letzter (22.) ins Ziel - vor den Augen von Schwester Gina (29). "Das war einfach ein dummes Rennen", fasste es Mick kurz zusammen.

Ausgelöst durch eine frühe Durchfahrtsstrafe und einen späteren Crash mit Dreher erlebte der ehemalige Haas-Pilot einen Arbeitstag zum Vergessen.

Von potenzieller Kritik von außen wolle sich der Schumi-Schützling aber nicht beirren lassen - auch nicht von Onkel Ralf (50).