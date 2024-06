Vertrauter von Michael Schumacher packt aus: Das denkt er über Sohn Mick

Köln - In den Saisons 2021 und 2022 ist Mick Schumacher (25) für das Haas F1 Team in der Formel 1 aktiv gewesen. Anschließend musste er sein Cockpit jedoch hergeben. Nun hat sich ein Vertrauter seines Vaters Michael Schumacher (55) zur Zukunft des 25-Jährigen geäußert.

Mick Schumacher (25) ist derzeit als Ersatzpilot bei Mercedes aktiv. © Hasan Bratic/dpa

"Ich will ihn am Ziel seiner Träume sehen" erklärt Jean Todt (78), ehemaliger Ferrari-Teamchef und FIA-Präsident gegenüber Sport Bild. Aktuell sieht es allerdings nicht so aus, als könne der aktuelle Mercedes-Ersatzpilot seine Träume verwirklichen.

Denn derzeit fährt Mick nicht in der Königsklasse des Motorsports und auch für die kommende Saison hat er bisher kein Cockpit ergattern können. Das könne Todt aber nicht verstehen.

"Mick ist besser als die Hälfte der Formel-1-Fahrer", so der Vertraute der Familie Schumacher, der ergänzt: "Mick hat ohne Frage das Zeug. Sonst hätte er nicht die Formel 3 und die Formel 2 gewonnen."

Allerdings habe der Neffe von Cora Schumacher (47) nie sein ganzes Potenzial zeigen können, da das Auto damals nicht konkurrenzfähig gewesen sei.

Zudem wäre auch der Druck, der auf Mick ausgeübt worden sei, "unfair" gewesen.