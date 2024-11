Mick Schumacher guckt in die Röhre! Kein schnelles Formel-1-Comeback

Der Traditionsrennstall Sauber hat das letzte freie Cockpit für das kommende Jahr stattdessen an den jungen Brasilianer Gabriel Bortoleto vergeben. Der 20-Jährige wird damit neuer Teamkollege von Nico Hülkenberg (37) aus Emmerich, wie das künftige Audi-Werksteam am Mittwoch mitteilte.

Der Brasilianer Gabriel Bortoleto (20) gilt als größtes Fahrertalent der Formel 2. © James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

Bortoleto kürte sich 2023 zum Meister in der Nachwuchsklasse Formel 3, in dieser Saison führt er zwei Rennen vor Saisonende das Klassement in der Formel 2 an.

Sauber nennt Bortoleto in einer Pressemitteilung "eines der vielversprechendsten Talente für die Zukunft der Formel 1".

Schumacher war einer der möglichen Kandidaten für das begehrte Cockpit beim künftigen Audi-Werksteam. "Wir ziehen ihn als potenziellen Fahrer in Betracht. Er steht auf unserer Liste", hatte Binotto zuletzt der FAZ gesagt.

Schumacher hatte 2021 und 2022 in der Formel 1 43 Rennen mit mäßigem Erfolg für Haas bestritten, danach war er unter anderem als Testfahrer für Mercedes in der Königsklasse aktiv und fuhr in der Langstrecken-WM WEC für Alpine.