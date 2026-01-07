Mick Schumacher schmust auf Malle-Golfplatz: Das soll seine neue Flamme sein

Mallorca (Spanien) - Mick Schumacher rast auf Wolke sieben zu: Aktuelle Aufnahmen zeigen den 26-Jährigen mit einer neuen Frau an seiner Seite. Doch wer ist die Schöne?

Mick Schumacher (26) soll wieder frisch verliebt sein. (Archivbild) © Michael Conroy/AP/dpa

Entstanden sind die Schnappschüsse auf einem Golfplatz in Camp de Mar auf Mallorca. Sie zeigen das mutmaßliche Paar in inniger Pose während eines Spiels. Mick hält die Brünette fest im Arm, sie legt liebevoll ihre Hand auf seine Schulter.

Die beiden wirken entspannt und vertraut – für Außenstehende ein deutliches Indiz, dass zwischen ihnen mehr ist als nur Freundschaft. Auch auf Instagram folgen sich die Turteltauben bereits.

Laut "Bild"-Informationen handelt es sich bei der Beauty um Clara Ramos (20) aus Barcelona. Die gebürtige Portugiesin arbeitet unter anderem als Musikerin und Model. Zudem ist sie als Violinistin aktiv.

Nach ihrem Musikstudium in Lissabon lebt die 20-Jährige in Spanien, macht dort ein Doktorat in Kunstgeschichte und strebt eine internationale Karriere als Musikerin an.