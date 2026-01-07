Mick Schumacher schmust auf Malle-Golfplatz: Das soll seine neue Flamme sein
Mallorca (Spanien) - Mick Schumacher rast auf Wolke sieben zu: Aktuelle Aufnahmen zeigen den 26-Jährigen mit einer neuen Frau an seiner Seite. Doch wer ist die Schöne?
Entstanden sind die Schnappschüsse auf einem Golfplatz in Camp de Mar auf Mallorca. Sie zeigen das mutmaßliche Paar in inniger Pose während eines Spiels. Mick hält die Brünette fest im Arm, sie legt liebevoll ihre Hand auf seine Schulter.
Die beiden wirken entspannt und vertraut – für Außenstehende ein deutliches Indiz, dass zwischen ihnen mehr ist als nur Freundschaft. Auch auf Instagram folgen sich die Turteltauben bereits.
Laut "Bild"-Informationen handelt es sich bei der Beauty um Clara Ramos (20) aus Barcelona. Die gebürtige Portugiesin arbeitet unter anderem als Musikerin und Model. Zudem ist sie als Violinistin aktiv.
Nach ihrem Musikstudium in Lissabon lebt die 20-Jährige in Spanien, macht dort ein Doktorat in Kunstgeschichte und strebt eine internationale Karriere als Musikerin an.
So präsentiert sich Clara Ramos auf Instagram
Für Rennfahrer-Karriere: Mick Schumacher zieht in die USA
Optisch erinnert Clara an Micks heißen Sommerflirt Alyssia Piccioni, in puncto Lifestyle ähnelt sie eher Ex-Freundin Laila Hasanovic. Seit Frühjahr 2025 gehen die beiden getrennte Wege. Hasanovic ist derzeit mit Tennis-Superstar Jannik Sinner (24) liiert.
Die Dänin zählte als langjährige Freundin an Micks Seite sogar zu dem streng limitierten Personenkreis, der Papa Michael nach seinem schweren Ski-Unfall persönlich besuchen und kennenlernen durfte. Ob Clara diese Ehre auch zuteilwird?
Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Liaison bislang nicht. Ob es am Ende mehr als nur ein Flirt ist, wird die Zukunft zeigen. In dieser würde Mick und Clara aber erst einmal eine Fernbeziehung bevorstehen.
Denn "Schumi III" startet in diesem Jahr nicht nur privat, sondern auch sportlich wieder voll durch. Ab März geht es für ihn in der IndyCar-Serie in den USA an den Start. Für seinen Rennfahrer-Traum wird der 26-Jährige fest nach Übersee ziehen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/cclaramos (Screenshot), Michael Conroy/AP/dpa