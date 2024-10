Sie durfte Papa Michael kennenlernen: Mick Schumacher teilt intimes Foto mit Freundin Laila

Gerüchten zufolge sollen die beiden Turteltauben bereits verlobt sein. Zu einer möglichen Hochzeit schweigen sie bislang aber. © Instagram/mickschumacher (Screenshot)

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag sammelten sich in Windeseile etliche Komplimente. "Es ist so schön, dich so glücklich zu sehen", bringt es eine Nutzerin wohl am besten auf den Punkt. Für andere sind die beiden einfach "ein süßes Paar".

Fragen nach einer möglichen Hochzeit oder, wann mit einer solchen zu rechnen sei, ließ Mick derweil unbeantwortet. Laut RTL sollen der Wahl-Schweizer und seine Freundin verlobt sein. Grund für diese Annahme war ein Diamant-Ring, den Laila im Juli stolz ihrer Community präsentiert hatte.

Darüber hinaus wurde der Blondine bereits ein ganz besonderes Privileg zuteil, um das sie sicher viele Menschen beneiden: Sie gehört zu den wenigen Personen, die Michael nach seinem Ski-Unfall im Dezember 2013 besuchen durften.

Angeblich ist die Familie der Rennsport-Legende sehr angetan von dem Model. Sicherlich ein wichtiger Aspekt für Mick, für den es auch beruflich aufwärtszugehen scheint. Der 25-Jährige befindet sich aktuell mit Audi in Gesprächen um eine mögliche Rückkehr in die Formel 1. Es wird wohl seine letzte echte Chance auf ein Cockpit sein.