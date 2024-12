Väter waren Teamkollegen: Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer fordert Mick Schumacher heraus

Ihre Väter duellierten sich einst in der Formel 1, nun kommt es in der Langstrecken-WM zum Wiedersehen zwischen Mick Schumacher und Eduardo Barrichello.

Von Patrick Richter

Köln - Für Motorsport-Fans ist das so etwas wie ein Déjà-vu: Mick Schumacher (25) wird nach seinem Aus in der Formel 1 in der Langstrecken-WM gegen den Sohn eines Ex-Teamkollegen seines berühmten Vaters Michael (55) antreten.

Mick Schumacher (25) bekommt in der kommenden WEC-Saison Konkurrenz vom Sohn eines Ex-Teamkollegen seines berühmten Vaters Michael. (Archivbild) © RUDY CAREZZEVOLI/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP Denn wie der Rennstall Aston Martin bekannt gab, wird in der kommenden Saison in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) Eduardo Barrichello (23) für die Engländer ins Cockpit steigen. Mick Schumacher fährt im kommenden Jahr erneut für Alpine. Schumacher und Barrichello - da werden Formel-1-Fans natürlich hellhörig. Denn die Väter der beiden Rennfahrer, Michael Schumacher (55) und Rubens Barrichello (52), waren einst Teamkollegen in der Königsklasse - fuhren dort von 2000 bis 2005 gemeinsam für Ferrari. In dieser Zeit hatte Schumacher seine goldene Ära, holte mit dem italienischen Team aus Maranello fünf seiner sieben WM-Titel am Stück. Sein Teamkollege Rubens Barrichello war dort zwar ebenfalls recht erfolgreich, kam insgesamt allerdings nie an die Klasse von "Schumi" heran - am Ende reichte es "nur" für zwei Vize-Titel und acht Grand-Prix Siege für Ferrari. Ob rund 20 Jahre später auch in der WEC der Name Schumacher vor Barrichello stehen wird, ist indes natürlich offen. Zumal in dieser Rennserie der Erfolg von mehreren Fahrern, die nacheinander dasselbe Auto steuern, abhängig ist.

Neuauflage von Motorsport-Duell: Barrichello und Schumacher treten gegeneinander an

Rubens Barrichello (52, M.) hat inzwischen zwei erwachsene Söhne, von denen Sohn Eduardo (23, r.) in der kommenden Saison gegen Mick Schumacher antreten wird. © Screenshot: Instagram/dudu.barrichello