TV-Experte rät Mick Schumacher von Formel-1-Comeback ab: "Wäre endgültiger Sargnagel!"

Köln - Nach wie vor steht ein Comeback in der Formel 1 für Rennfahrer Mick Schumacher (25) in den Sternen. Der ehemalige F1-Fahrer und heutige TV-Experte der Königsklasse Christian Danner (66) rät dem Sohn von Rennlegende Michael Schumacher (55) deswegen nun zu einem anderen Schritt .

Fakt ist: Im kommenden Jahr tritt das kommende Audi-Werksteam noch unter dem Namen Sauber in der Formel 1 an. Aktuell ist das Team im Klassement der Rennserie abgeschlagener Letzter. Dass sich daran im Übergangsjahr 2025 etwas signifikant ändert, darf zumindest bezweifelt werden.

"Mick würde da auch erst mal hinterherfahren. Er kommt dann quasi vom Regen in die Traufe. Das macht keinen Spaß und ist nichts, was einen jungen Fahrer weiterbringt. Das wäre der endgültige Sargnagel, vor allem, wenn er auch an Nico Hülkenberg (37) nicht vorbeikommt", glaubt Danner.

In einem Interview mit dem Sportportal RAN sagte Danner, für Mick wäre eine Möglichkeit, statt zur Formel 1 in die USA zu gehen.

Audi will ab 2026 die Formel 1 aufmischen. In der kommenden Saison tritt das Team allerdings noch unter seinem alten Namen Sauber an. © Hasan Bratic/dpa

Heißt: Selbst wenn sich das Sauber/Audi-Team schon 2025 für Schumacher entscheiden sollte, dürfte es der Sohn von Rekordchampion Michael Schumacher dort nicht leicht haben.

"Das wird ein schwieriges Unterfangen. Dann fährt er vielleicht ein, zwei Jahre am Ende des Feldes und niemand will ihn mehr. In dieser Zeit könnte er sich woanders eine tolle Karriere aufbauen", so der RTL-Experte.

So oder so: Mick Schumacher steht am Scheideweg seiner Karriere. Sein oberstes Ziel ist aber nach wie vor, wie einst sein berühmter Vater wieder in der Formel 1 anzutreten.