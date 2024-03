Autsch! Tuchel bricht sich bei Motivationsrede vor Bayern-Spiel den Zeh

Demnach habe der Coach zur Emotionalisierung gegen einen Gegenstand in der Kabine getreten und sich dabei verletzt:

Bayerns Vorsitzender Jan-Christian Dreesen (56): "Thomas hat sich heute bei der Ansprache vor dem Spiel den Zeh gebrochen - Thomas ist mit vollem Enthusiasmus und Leidenschaft an Bord!"

Bei der Motivationsrede vor dem Achtelfinale-Rückspiel-Sieg gegen Lazio Rom (3:0) ging der 50-Jährige mit seinem Fuß so hart ins Gericht, dass das unmittelbar Konsequenzen hatte.

Der Bayern-Trainer (1.v.r.) war voller Herzblut beim Spiel dabei, notgedrungen größtenteils aber nur in sitzender Position. © Sven Hoppe/dpa

Wer das Spiel im Stream aufmerksam verfolgte, dem dürfte aufgefallen sein, dass Tuchel mehrmals während der Begegnung Eisspray auf den lädierten Fuß sprühte.

Joshua Kimmich (29) meinte nach der Partie mit einem Augenzwinkern: "Ich habe ihn jetzt nicht auf der Behandlungsbank gesehen."

Tuchel als harter Hund. Er als Vorbild wollte keine Ausreden suchen, dem Team nicht durch seine Wehwehchen den Fokus nehmen. Das klappte!

Generell war die Stimmung nach dem wichtigen Heimsieg gelöst, auch 2:0-Torschütze Thomas Müller (34) witzelte: "Ein bisschen Schwund ist immer, Profisport ist immer auf Kante genäht. Nur mit Früchtetee machen wir's nicht."



Und welcher Gegenstand war es nun, gegen den Tuchel getreten hatte? Der Bayern-Trainer löste auf der Pressekonferenz selbst auf:

"Ich habe im Rahmen meiner letzten Ansprache in eine Tür getreten und mir dabei, glaube ich, einen Zeh gebrochen - zumindest fühlt es sich so an. Es ist sehr schmerzhaft [...] das Opfer habe ich gerne gebracht."