Noch nicht im Amt und schon Ärger: Deshalb hagelt es Kritik für Thomas Tuchel!

Der Grund für ihren Unmut liegt aber nicht etwa in der Ernennung von Tuchel zum England-Coach, sondern im Startzeitpunkt seiner Tätigkeit. Der 51-Jährige tritt seinen Posten nämlich erst zum 1. Januar 2025 an.

Als "absoluten Scherbenhaufen" und "lächerlich" bezeichnete "The Sun"-Journalist Charlie Wyatt die Situation der "Three Lions" unter der Woche bei Sky Sports , für John Cross vom "Daily Mirror" ist sie "auf so vielen Ebenen falsch". Beide sind sich einig, die Schuld tragen der deutsche Übungsleiter und der Verband.

Harry Kane (31, r.) stärkt seinem Interimscoach Lee Carsley (50) den Rücken und fordert auch bis zur Übernahme von Tuchel vollen Einsatz. © GLYN KIRK/AFP

Die Länderspielpause komme zwar in einer schwierigen Saisonphase, "aber ich denke, England kommt vor allem anderen. England kommt vor dem Verein", beteuerte der 31-Jährige.

Unter Southgate sei das so gewesen, doch Kane habe bereits gemerkt, dass sich diesbezüglich "etwas ändert".

Das große Problem an dem vermeintlich halbherzigen Einsatz für die Nationalauswahl ist, dass es für die "Three Lions" in der Nations League noch um richtig was geht.

Die Engländer stehen derzeit nur auf dem zweiten Rang und sind am heutigen Donnerstag (20.45 Uhr) gegen Griechenland eigentlich schon zum Siegen verdammt. Vor einem Monat setzte es gegen die Hellenen im heimischen Wembley allerdings eine bittere 1:2-Pleite.

Sollte Carsley die Runde mit seiner Truppe auf dem zweiten Rang abschließen, könnte Tuchel nicht - wie eigentlich geplant - mit der WM-Qualifikation in seine Regentschaft starten, sondern müsste zunächst in die Play-offs der Nations League.