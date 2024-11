"Einfach mal luppen": Kroos-Brüder erhalten besonderen Preis

Für ihren Fußballpodcast "Einfach mal luppen" werden die Brüder Toni (34) und Felix Kroos (33, r.) mit der "1Live-Krone" ausgezeichnet. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Im Rückblick auf die Fußballeuropameisterschaft in Deutschland und den Abschied von Toni Kroos aus dem aktiven Spitzenfußball will die Redaktion des WDR-Radiosenders in diesem sportlichen Jahr die Leistungen der beiden auf dem Feld der Unterhaltung würdigen, wie der WDR mitteilte.

Die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung" soll am 5. Dezember in Bielefeld bei der feierlichen Verleihung der Musikpreise übergeben werden.

In dem Podcast "Einfach mal luppen" geben Ex-Fußballstar Toni Kroos und sein Bruder regelmäßig Einblick in den Fußballalltag und ihr Leben. Dabei teilten sie Geschichten, die sowohl für Fans als auch für Nichtfans zugänglich seien, lobte die Krone-Redaktion.

"Mit einer gehörigen Portion Humor und einem tiefen Einblick in die Sport- und Unterhaltungskultur schaffen die beiden es, ihre Hörerinnen und Hörer zum Schmunzeln zu bringen und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen", heißt es über die Preisträger.