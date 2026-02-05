Erster Besuch im Friseursalon seit 15 Jahren macht Ex-DFB-Star Kroos fix und fertig
Köln - Toni Kroos gewann mit Real Madrid mehrfach die Champions League und wurde 2014 Fußball-Weltmeister. Alles Pillepalle, denn jetzt wartete eine echte Challenge auf ihn: Zum ersten Mal seit 15 Jahren besuchte der 36-Jährige einen Friseursalon!
Im Podcast "Einfach mal Luppen" gibt der frühere deutsche Nationalspieler im Gespräch mit seinem Bruder Felix jetzt ganz offen zu, dass ihn dieser vermeintlich gewöhnliche Schritt, tatsächlich sehr viel Überwindung gekostet habe.
Doch wie kam es dazu? Wie Toni erklärt, sei er vergangene Woche in der Mall auf einen Salon aufmerksam geworden, der einen ganz guten Eindruck auf ihn gemacht habe. Spontan entschloss er sich dazu, dort einen Termin zu vereinbaren.
Sein Bruder verdeutlicht die Außergewöhnlichkeit der News, indem er verrät, dass sogar die Uhrzeit für die Podcast-Produktion angepasst werden musste, da sein Bruder am Tag der Aufzeichnung "einen besonderen Termin im Anschluss" habe.
"Und ich sehe dich ja gerade und muss sagen: Ja, der wird auch notwendig", scherzt der RTL-Experte für die Spiele der UEFA-Europa-League. Doch für Toni war das Betreten des Friseurladens alles andere als gewöhnlich, sondern "etwas Verrücktes".
Toni Kroos beim Friseur: Dienstleistung erhalten, bezahlen und wieder gehen
Der Grund: "Normal kommt der Friseur ja immer nach Hause hier und schneidet alle." Inzwischen verspüre er jedoch das Bedürfnis, sich häufiger die Frise herrichten zu lassen, als es bei seinen Kids nötig wäre. Nur für sich selbst wolle er den Coiffeur seines Vertrauens aber nicht anrufen.
Weiterhin gibt der 36-Jährige unverblümt zu, dass ihn alleine das Betreten des Ladens "schon so eine ganz kleine Überwindung gekostet" habe. Immerhin sei dies "seit 15 Jahren nicht" mehr der Fall gewesen. Am liebsten wäre er auch gleich drangekommen.
Auf einen Promi-Bonus hoffte der Ex-DFB-Star aber vergeblich. In besagter Woche sei alles ausgebucht gewesen. Einen Termin habe er tatsächlich erst nach der Podcast-Aufnahme bekommen. "Ein bisschen aufgeregt bin ich schon", gibt Toni zu.
Sein Plan: Dienstleistung erhalten, bezahlen und wieder gehen. Wenn dann auch noch das Ergebnis stimme, "dann würde ich wiederkommen". Auch ein diskreter Friseur sei ihm wichtig. Ausgefragt zu werden, wäre für ihn ein absolutes No-Go.
Für diesen Fall habe er sich bereits ein, zwei Floskeln überlegt, "um das Gespräch abzukürzen". In der nächsten Podcastfolge von "Einfach mal Luppen" will Toni den Zuhörern dann von dem "besonderen Termin" berichten.
Titelfoto: David Canales/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa