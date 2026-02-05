Erster Besuch im Friseursalon seit 15 Jahren macht Ex-DFB-Star Kroos fix und fertig

Köln - Toni Kroos gewann mit Real Madrid mehrfach die Champions League und wurde 2014 Fußball-Weltmeister. Alles Pillepalle, denn jetzt wartete eine echte Challenge auf ihn: Zum ersten Mal seit 15 Jahren besuchte der 36-Jährige einen Friseursalon!

Toni Kroos (36) gewann mit Real Madrid zahlreiche nationale und internationale Titel. Nach der Heim-EM 2024 beendete er seine Karriere. © David Canales/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Im Podcast "Einfach mal Luppen" gibt der frühere deutsche Nationalspieler im Gespräch mit seinem Bruder Felix jetzt ganz offen zu, dass ihn dieser vermeintlich gewöhnliche Schritt, tatsächlich sehr viel Überwindung gekostet habe.

Doch wie kam es dazu? Wie Toni erklärt, sei er vergangene Woche in der Mall auf einen Salon aufmerksam geworden, der einen ganz guten Eindruck auf ihn gemacht habe. Spontan entschloss er sich dazu, dort einen Termin zu vereinbaren.

Sein Bruder verdeutlicht die Außergewöhnlichkeit der News, indem er verrät, dass sogar die Uhrzeit für die Podcast-Produktion angepasst werden musste, da sein Bruder am Tag der Aufzeichnung "einen besonderen Termin im Anschluss" habe.

"Und ich sehe dich ja gerade und muss sagen: Ja, der wird auch notwendig", scherzt der RTL-Experte für die Spiele der UEFA-Europa-League. Doch für Toni war das Betreten des Friseurladens alles andere als gewöhnlich, sondern "etwas Verrücktes".