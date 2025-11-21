Bayern-Patron Hoeneß: Diesen Moment werde ich nie vergessen

München - Anlässlich einer Hilfsaktion für Menschen mit Demenz hat Uli Hoeneß (73) verraten, welchen Moment aus mehr als einem halben Jahrhundert beim FC Bayern er wohl nie vergessen wird: seinen ersten Europapokal der Landesmeister.

Uli Hoeneß (73) schwelgte bei einer Veranstaltung der Bayern in Erinnerungen. © Harry Langer/dpa

"Ich habe ja viel erlebt als Spieler, als Manager, dann als Vorstand und Präsident. Aber ich kann mich noch genau an diese Spiele erinnern 1974", erzählte er.

Damals glichen die Bayern im Finale gegen Atlético Madrid erst durch ein Tor von Georg Schwarzenbeck in der letzten Minute der Verlängerung zum 1:1 aus. Das Wiederholungsspiel gewannen sie dann 4:0.

Solche und ähnliche Momente der Bayern-Historie werden im sogenannten "FC Bayern Erinnerungskoffer" illustriert. Seit Herbst 2023 verleihen die Münchner sozialen Einrichtungen Koffer, in denen Erinnerungsstücke vor allem von früher sind, etwa alte Trikots, Eintrittstickets oder Autogrammkarten. Dadurch sollen sich Leute mit Alzheimer oder Demenz an jene Zeiten erinnern.

Bei einer Veranstaltung im FC Bayern Museum in der Allianz Arena lobte Hoeneß ebenso wie Vereinspräsident Herbert Hainer die Aktion und wünschte sich, dass es noch mehr Koffer gebe für derartige Initiativen.